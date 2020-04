Eesti puiduidu sai Poolas magusa lepingu

Timbeteri juhi Anna-Greta Tsahkna sõnul on see ettevõtte jaoks oluliseks läbimurdeks Euroopa turul. „Vaatamata liikumispiirangutele on Poola riigimetsa digitaliseerimise protsess edukalt käivitunud, mis näitab selgelt, et digitaalsed lahenduse võimaldavad ka kriisi olukorras normaalse töö jätkamise", ütles Anna-Greta Tsahkna.

"Poola riigimets on turul monopoolses seisundis, mis võimaldab kehtestada reegleid ning standardeid kogu riigi tarbeks. Digitaliseerimine on ainus võimalus töö efektiivsemaks ja läbipaistvamaks muutmisel, mis võimaldab kulude kokkuhoidu tarneahelas. Hiljutise COVID-19 kriisi valguses on Timbeter osutunud eriti tõhusaks just kontaktivaba mõõtmisprotsessi ning kaugtöö võimaldamise tõttu, mis teeb töö jätkamise ka tänastes liikumispiirangute tingimustes võimalikuks", lisas Tsahkna.

6-kuune pilootprojekt käivitati Nowe Ramuki regioonis. Lisaks puidumõõtmisele kasutatakse Timbeteri laomooduli funktsionaalsust, mis võimaldab reaalajas ülevaadet kõikidest mõõtmisestest erinevates piirkondades, võimaldades nii logistika oluliselt täpsemat planeerimist, digitaalsetel andmetel põhinevat raporteerimist ning meeskonnapõhist kaugtööd.

Poola riigimetsa digitaliseerimise projekt sai alguse tänu Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi äridelegatsiooni visiidile Poola, mille korraldas aasta tagasi Eesti saatkond suursaadik Martin Rogeri eestvedamisel.