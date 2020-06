Eesti puitmajatootjad hoiavad hinge kinni: paljude saatus selgub sügisel

„Nii nagu igal korralikul tootmisel oli ka Peetri Puidul eriolukorra alguseks ka tellimusi umbes kolme kuu jagu. Umbes kuuks kadusid ära kõik kliendid ja täitsime vaid olemasolevaid tellimusi. Tänaseks on tavapärane olukord peaaegu taastunud,” räägib üle 20 aasta tegutsenud puidutöötlemisettevõtte juhatuse liige Tarmo Tamm.

Seepärast pole Arcwood kaubamärgi all tegutsev ettevõte pidanud veel töötajaid koondama ega kedagi sundpuhkusele saatma. Ettevõte investeerib sel aastal ka umbes kümme miljonit eurot tootmise laiendusse ja tõhusamaks muutmisse. „Samas olen teistega suheldes saanud aru, et nii mõnigi ettevõte on murelik sügise pärast – kas tellimusi ikka jagub,” sõnab Tamm.

Samas tuleb tõdeda, et Eesti puitmajatootjatel olid keerulised ajad juba enne märtsi keskpaigast alguse saanud koroonakriisi, kui Rootsi krooni kursi nõrgenemine ja sealsel kinnisvaraturul toimuv hakkas mullu tugevamalt siinsetele ettevõtetele mõju avaldama. Hetkel on sektoris valdavaks märksõnaks ennekõike mõõdukas pessimism ning võimalus, et keegi jääb kriisist puutumata, väheneb iga päevaga.