Eesti püüab takistada veofirmasid kehva olukorda seadva ELi regulatsiooni vastu võtmist

Euroopa Liidu maanteetranspordi reformi ehk maanteepaketi üks eesmärk on tagada sõidukijuhtidele paremad töö- ja sotsiaalsed tingimused. Euroopa Liidu saare- ja ääreriikide hinnangul on kavandatavad piirangud neid diskrimineerivad ning nad kirjutasid pöördumise Euroopa Parlamendile. See puudutab peamiselt sõiduki regulaarse tagasipöördumise kohustust kodukohariiki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eks ta toob kaasa täiendavaid kulusid. Autojuht peab tagasi pöörduma nelja nädala tagant, auto kaheksa nädala tagant," selgitas rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretär Toivo Kuldkepp.

See on Euroopa Liidu ääre- ja saareriikide jaoks pikk ja kulukas tee, ütles pöördumisele alla kirjutanud majandusminister Taavi Aas. "Siin on tegemist lihtsalt ehtsa protektsionismiga ehk Kesk-Euroopa autoettevõtted soovivad tõrjuda Ida- Euroopast või ääremaalt pärit konkurente. Ja sellise paketiga lihtsalt nende konkurentide olukord muudetakse raskemaks," rääkis minister.

"Ääreriikide, sealhulgas Eesti jaoks tähendab see seda, et meid tõrjutakse lihtsalt Euroopast välja ja meie veoettevõtted tahetakse lihtsalt välja suretada," märkis rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni infoosakonna juhataja Ermo Perolainen. Ta lisas, et võimalikke tühje tagasisõite ei hakkaks keegi tegema ja sel juhul poleks mõtet seda tööd enam teha.

