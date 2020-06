Eesti ralliässa äri aina kasvab. Tänaku firmal on kadestamisväärne kasumlikkus

Tanel Saarmann reporter RUS

Ott Tänak Foto: Andres Putting

Meie rallisangar Ott Tänak on ka edukas ettevõtja. See ei ole juba ammu saladus, aga hea on näha, et tema firma tegevus saab aina hoogu juurde. Tänak ei ole ka siin jalga pedaalilt tõstnud ning 2019. aasta oli tema OT Service OÜ-le taas parem kui aasta varem.