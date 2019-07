Eesti Raudtee ei nõustu rongide sõidukiirust langetama

Kõlvarti sõnutsi analüüsisid Tallinna transpordiameti liiklusohutusega tegelevad spetsialistid viimasel ajal aset leidnud õnnetusi kergliiklejatega raudteeületuskohtades ning sellest lähtudes tegi Tallinna linn ettepaneku, et ülekäigukohtade läheduses vähendataks piirkiirust 70 km/h-lt 50 km/h-le.

Kõlvart märkis oma kirjas, et jalakäijad on tavaliikluses harjunud, et sõidukite piirkiirus on 50 km/h, kuid rong läheneb märkimisväärselt kiiremini – 70 km/h – ja see on üks põhjus, miks ohtlikud olukorrad ületuskohtades tekivad.

"Erakordselt ohtlik on asula sõidukiirusest kiiremini sõitev rong aga piiratud nähtavusega kohtades (näiteks Veerenni ülekäigukoht), sest siis ei ole piisavalt aega ka sõidukiiruse hindamiseks," kirjutas Kõlvart.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles vastas Kõlvartile, et rongide kiiruse vähendamine võib viia selleni, et inimesed hakkavad eelistama isikliku sõiduautoga liikumist, mis käiks vastu linna seatud eesmärgile ühistranspordi kasutajate arvu suurendada.

"Nii reisijad kui ka kaubavedajad ootavad meilt pidevalt maksimaalsete lubatud kiiruste suurendamist, mis tähendab investeerimist raudteetaristu kvaliteeti. Reisirongiliikluse peamiseks eesmärgiks ongi kiirete ja keskkonnasäästlike ühenduste võimaldamine võrreldes teiste transpordiliikidega. Kiiruste täiendav langetamine võib vähendada oluliselt rongi konkurentsivõimet ning see omakorda viiks olukorrani, kus eelistatakse autot," märkis Lilles.