Eesti Raudtee katsetab kahel raudteelõigul senisest suuremat kiirust

„Katsesõitude ajaks oleme planeerinud ülesõidu ja ülekäigu kohtadesse turvapatrullid, kes aitavad tagada ohutuse. Kutsume siiski nii autoga liiklejaid kui ka jalakäijaid raudtee läheduses üles tähelepanelikkusele, kuna hetkel puuduvad antud ületuskohtades veel vastavad turvangusüsteemid. Veel tasub tähele panna, et katsesõidu rongid läbivad antud lõigud ilma peatumata,“ rääkis Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Eesti Raudtee üheks strateegiliseks eesmärgiks on rongide kiiruse tõstmine Tartu ja Narva suundadel. Selleks teostati Tapa-Narva ja Tapa-Tartu lõikudel kapitaalremont, mille käigus vahetati välja kogu amortiseerunud raudtee pealisehitis, rööpad ja liiprid. Samuti laiendati antud lõikudel muldkeha ning suurendati selle kandevõimet.

Osaliselt kestavad tööd veel Tallinna-Narva vahelistes jaamades, mis samuti lõppevad suve lõpuks. Nüüdseks aga on tööd jõudnud nii kaugele, et saab teha katsesõite tõstetud piirkiirusega lõikudel. Katsesõidud on planeeritud läbi viia 8. juulil Tapa-Tartu ja 9. juulil Tapa-Narva lõigul.

Raudtee kapitaalremonditööd olid esimene osa suuremast eesmärgist, milleks on järkjärguline kiiruste tõstmine kuni 135 km/tunnis Tapa-Tartu ja Tapa-Narva liinidel. Lisaks raudteetöödele teostatakse lähiaastatel antud liinidel veel raudtee ületuskohtade rekonstrueerimine – paigaldatakse kaasaegsed foorisüsteemid ja tõkkepuud. Nende eelduste täitumisel saavad Elroni rongid sõita Tallinnast Tartusse ja Narva senisest kiiremini.