Eesti Ravimihulgimüüjate liit: ravimite kriisis ei saa süüdistada meid

„Nõustume Ravimiameti seisukohaga, et ravimite kättesaadavuse probleem ületab riigipiire." kinnitas liidu juht Teet Torgo. "Küsimus ravimite kättesaadavusest on kogu maailmas üha aktuaalsem ja sellele ei ole lihtsat ühest lahendust. „Üle Euroopa otsivad ravimite hulgimüüjad vastust küsimusele, kuidas lahendada ravimite kättesaadavuse probleemi. Ühte kiiret ja konkreetset retsepti siin kahjuks ei ole. Ravimite kättesaadavuse probleem saab pahatihti alguse juba ravimi tootmisest, teinekord varemgi. Kui näiteks ravimi tootmiseks vajalikku lähteainet ei ole globaalselt saada, siis olemegi hädas ja seda mitte ainult Eestis," selgitas liidu juht Teet Torgo. Siinjuures on alusetu ja ebaõiglane süüdistada hulgimüüjaid, sest ainuüksi nende käed probleemi lahendamisel jäävad lühikeseks.

Hulgimüüjad omalt poolt teevad kõik, et ravimid rahvusvaheliselt turult leida ja Eestisse toimetada ning et need jõuaks apteekide ja tervishoiuasutusteni ja nende kaudu patsientideni. Hulgimüüjad hindavad ja kohtlevad võrdväärselt kõiki oma partnereid sõltumata sellest, kas tegemist on riigile kuuluva haigla, hooldekodu, proviisorile või suuremasse ketti kuuluva apteegi või hoopis hulgimüüjat ennast ravimitega varustava ravimitootjaga. Meie ühine eesmärk on aidata patsienti. Ravimist saab abi inimene ning selle ülesande täitmisel ei ole kellelgi erikohtlemine võimalik. Loodetavasti mõistavad ja jagavad seda eesmärki ka apteekrite liidu liikmed.