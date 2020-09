Eesti riigis pettunud Sõnajalgade tuulikutootmine Hiinas läheb täistuuridel käima, arendustegevus on viidud ära Saksamaale

Tehas Eleoni uute tuulikute tootmiseks peaks valmima järgmiseks sügiseks, testtuulikuid valmivad aga CSSC juba olemasolevates tehastes. „CSSC ehitab täiesti uut tehast ja see on plaanitud Eleoni tehnoloogial tuulikute tootmiseks,” ütles Sõnajalg. Seda, et hiinlased võtavad nende tehnoloogia ja lõpuks jätavad neid kogu asja tootmisest kõrvale, ta ei karda.

„See risk tuleb meil nüüd võtta, aga õnneks on meil väga tugev patent – ka Hiinas on meil tugev patent – ja kõik need lahendused, mis meil on, on väga tugevalt seotud selle põhipatendiga,” rääkis Eleoni juhatuse esimees. Ta ütles, et ei näe ühtegi võimalust, et keegi saaks nende välja töötatud lahendusi kasutada ilma nende põhipatenti rikkumata.

„Tuulik ei ole nagu mõne väikese vidina tootmine – ta on ikkagi niivõrd suur seade, kus üks tuulik maksab miljoneid eurosid ja keegi ei lähe sadu miljoneid maksvaid tuuleparke paigaldama varastatud tehnoloogiaga. Meie väärtus ei ole ainult meie nutikates lahendustes, vaid ka meie arendusvõimekuses,” lisas Sõnajalg.

Viinud ka Eleoni arendustegevuse Eestist ära

Kuna Eestis on muutunud Eleoni jaoks keeruliseks tegevuskeskkonnaks – seoses erinevate juriidiliste vaidlustega –, on Sõnajalad otsustanud sellest aastast viia ka oma arendustegevuse siit ära Saksamaale. „Praktiliselt Eestis me säilitame paar-kolm töökohta ja see on kõik,” ütles Sõnajalg. Tema kinnitusel on Eleoni meeskond Saksamaal juba komplekteeritud.

"Meil on pikaajaline koostöö Saksa teadlastega ja me oleme juba põhimõtteliselt kokku leppinud, et Eleon ostab ühes sealses inseneribüroos 50%-lise osa ning see jääbki edaspidi Eleoni teadus-arenduskeskuseks, kus töötavad vaid teadlased, ainult doktorikraadiga inimesed. Omanik on Rostocki ülikooli tuuleenergeetika teaduskonna professor," rääkis Eleoni juhatuse esimees.