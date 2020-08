Eesti riik läheb siinsete veofirmade olukorda halvendava EL-i regulatsiooni vastu kindlasti kohtusse

„Me kavatseme kindlasti kohtusse pöörduda, samameelsete liikmesriikidega parasjagu täpsustame, kes on ise hagi esitamas, mis nõuetele ning kes kavatsevad liituda teise riigi hagiga,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Juba augusti alguses andis minister mõista, et Eestil tuleb tõenäoliselt 21. augustist jõustunud Euroopa liikuvuspaketi vastu kohtutee ette võtta. Nii Eesti kui ka veel kaheksa EL-i liikmesriiki väljendasid korduvalt enne Euroopa maanteetranspordi reformi jõustumist veendumust, et sellisel kujul läheb see vastuollu EL-i ühtse siseturu ja kliimaeesmärkide põhimõtetega.

Euroopa liikuvuspaketiga muutusid sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuded, autoveo-ettevõtjana tegutsemine ja rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu reeglid ning kehtestati normid sõidukijuhtide lähetamise kohta rahvusvahelistel vedudel.

Halvendab Eesti veofirmade konkurentsitingimusi

Kuigi reformi eesmärk oli parandada sõidukijuhtide töötingimusi, siis on Eesti riigi seisukoht, et sellisel kujul läbi viidud reform süvendab protektsionismi ja sellega on meie autovedajatel Euroopas keerulisem konkureerida.

Näiteks peavad veoettevõtted edaspidi tagama, et rahvusvahelisi vedusid tegevad juhid saavad regulaarselt ehk vähemalt iga nelja nädala tagant veeta puhkeperioode kodus või ettevõtte liikmesriigi tugipunktis. 18-kuulise üleminekuperioodi rakendumise järel kohalduvad mitmed uued nõuded ka veofirmadele, kes peab tagama rahvusvahelisel autoveol kasutatava mootorsõiduki vähemalt iga kaheksa nädala tagant koduriiki tagasipöördumise.

„Iga kaheksa nädala tagant asutamisriiki tagasipöördumise nõue tähendaks Eesti autoveo ettevõtjale aastas potentsiaalselt kuus tühjalt tagasisõitu Eestisse, mis lisaks kaasnevale keskkonna koormusele toob kaasa kõrgemad veohinnad ja logistika üldise ebaefektiivsuse, mis omakorda kajastub kõrgemates teenuste ja kaupade hindades,” on Aas põhjendanud.

Tema sõnul on tegemist geograafilise piiranguga pakkuda transporditeenuseid, mistõttu see diskrimineerib Euroopa Liidu äärealade liikmesriikide ettevõtjaid. Kuigi Eesti ja mitmed teised Euroopa Liidu äärealade liikmesriigid olid selle nõude kehtestamise vastu, hääletas Euroopa Parlament suure häälteenamusega selle poolt.