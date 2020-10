Eesti rikkaimate meeste firma lõi annetusplatvormi koroonavaktsiini väljatöötamise toetamiseks

„TransferWise töötab selle nimel, et kaotada finantsmaailmast piirid ning muuta inimeste globaalne elu lihtsamaks, alates reisides maksmisest kuni ettevõtete rahvusvahelise laienemiseni. Me leiame, et piirideta maailm on lihtsalt parem," märkis TransferWise’i kaasasutaja ja tegevjuht Kristo Käärmann.

Ta lisas, et Covid-19 pandeemia on endaga kaasa toonud reisipiirangud ning kuigi füüsilised piirid on hetkel vajalikud, siis finantsmaailma piirid seda ei ole. „Praegusel ajal, kui inimesed annetavad organisatsioonidele, kes töötavad vaktsiinide kättesaadavuse nimel, on iga sent tähtis. Me tahame kindlustada, et võimalikult palju annetusi jõuaks täies mahus sinna, kus neid kõige rohkem vaja on,“ põhjendas Käärmann.

Spetsiaalsel annetusplatvormil saab toetada ÜRO ja Maailma Terviseorganisatsiooni COVID-19 solidaarsusfondi (UNF), ülemaailmset vaktsiiniliitu Gavi ning epideemia valmisoleku koalitsiooni CEPI, kes kõik töötavad COVID-19 vaktsiini väljatöötamise ja levitamisega. TransferWise katab kõik kuni 20 miljoni dollari väärtuses tehtud rahvusvaheliste annetuste teenustasud ning kasutab tehinguteks turu keskkurssi.

COVID-19 on viimase aja üks suurimaid globaalseid terviseprobleeme ja inimesed üle kogu maailma soovivad vaktsiini väljatöötamist toetada. Enamik panku ja teenusepakkujaid määrab lisaks valuutavaheliste ülekannete teenustasudele ka ise valuutakursi, millega summa konverteeritakse.

See tähendab, et annetajad maksavad lisaks nähtavatele tasudele ka valuutakurssi peidetud tasusid, mille arvelt iga annetatav summa väheneb. Koostöös kolme partnerorganisatsiooniga annab TransferWise oma panuse, et iga ettevõtte kaudu COVID-19 jaoks tehtud annetus jõuaks täismahus ja olenemata valuutast sinna, kus seda hetkel kõige rohkem vaja on.

Annetusplatvorm töötab, kuni annetuste summa jõuab 20 miljoni dollarini. Koostöös partnerorganisatsioonidega leiti, et sellisel lahendusel on suurem mõju kui 20 miljoni dollari suurusel annetusel.