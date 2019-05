Eesti saab otselennu Dubaisse

"Plaanide järgi hakkaks Tallinna-Dubai otselennul lendama Flydubai talvehooajal ja see oleks üldse esimene regulaarne lennuliin Eestist väljapoole Euroopat. See on ajalooline moment," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Ta selgitas, et valitsuselt sai neljapäeval heakskiidu projekt, millega riigikogu saab ratifitseerida Eesti ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lennuliikluse alase kokkuleppe. See lepe võimaldab lennuühenduse pidamist kahe riigi vahel.