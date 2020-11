Eesti sai uue ükssarviku: Pipedrive müüb enamusosaluse USA investeerimishiiule

Pipedrive on 2010. aastal Timo Reini, Urmas Purde, Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuri asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Täna kasutab Pipedrive'i müügitööriistu üle 95 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Pipedrive'i enamusinvestor on Vista Equity Partners, lisaks on firma kaasanud kapitali investeerimisfondidelt Bessemer Venture Partners, Insight Partners, Atomico, DTCP ja Rembrandt Venture Partners. Pipedrive'i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja St. Petersburgis Floridas. Kiiresti kasvavas ettevõttes töötab ligi 700 inimest.

Vista on üle 20 aasta tegutsenud juhtiv globaalne investeerimisfirma, millel on enam kui 58 miljardit USA dollari väärtuses kumulatiivseid kapitalikohustusi. Vista investeerib ettevõtetele suunatud tarkvara-, andme- ja tehnoloogiate arendamisega tegelevatesse firmadesse.