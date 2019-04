Eesti saigi uue kodumaise panga: Liisi järelmaksufirmast sai Holm Bank

Krediidiasutuse tegevusluba annab õiguse avalikkuselt kaasata hoiuseid ja muid tagasimaksmisele kuuluvaid rahalisi vahendeid, teatas finantsinspektsioon.

Klientide hoiustele rakendub Eesti hoiuste tagamise skeem.

Koduliising on Haapsalu ettevõtja Arne Veske asutatud ettevõte. „Oleme tegutsenud Haapsalus 23 aastat ja katnud sealt kogu Eesti. Meil on 1100 partnerit enam kui 2000 müügikohaga. Oleme neile senise koostöö eest tänulikud ja pakume nüüd veelgi laiemaid võimalusi. Suur tänu kõigile meie 350 000 kliendile. Ka teie jaoks on tulemas palju uut,“ lausus Holm Banki omanik Veske.

Holm Banki juhatuse esimees on Indrek Julge ning juhatuse liikmed Arne Veske ja Kerstin Loss. Nõukogu esimees on Kaido Veske ja nõukogu liikmed Kelly Veske, Reimo Hammerberg, Ruslan Mahhov, Pärt Kivaste.

Holm Bank ASis omavad olulist osalust Liisi Valdus OÜ ja Arne Veske.

„Holm Bank AS on pereettevõte. Seda juhtis pikka aega Arne Veske. Alates 2012. aastast vastutas arengu eest minu õde Kelly Veske. Perekesksus võimaldab ellu viia rahulikumat ja pikaajalisemat strateegilist plaani,” ütles panga nõukogu esimees Kaido Veske.

Täna juhib uut panka ligi 20-aastase panganduse kogemusega Indrek Julge. „Pank jätkab kõigi Liisi kaubamärgi all populaarseks saanud toodete pakkumist. Need on eeskätt järelmaks, väikelaen ja krediitkaart. Uute toodetena toome turule hoiused ja lisaks veel mitmeid lahendusi väikeettevõtetele,” lisas Julge.

Ühtlasi tunnistas Finantsinspektsioon kehtetuks ASile Koduliising 2017. aasta märtsis väljastatud krediidiandja tegevusloa.