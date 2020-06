Eesti-Soome suunalise turismi taasavamine toob Tallinna-Helsingi liinile ka märtsikuust kai ääres seisnud laeva

„Soome valitsuse tänane otsus tegi meile loomulikult rõõmu ja me oleme esmaspäevast koheselt valmis teenindama kõiki meie põhjanaabreid ning pakkuma neile Tallinna ja Eesti külastamiseks eelmistest aastatest veelgi rohkemaid võimalusi,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene, viidates Soome valitsuse otsusele taastada turismireisid Baltikumi ja suurema osa Põhjala riikidega.

„Lisaks on nüüd taas kõigil eestlastel võimalus planeerida lühemaid ja pikemaid suvepuhkusi Soomes ning kaugemate paikade asemel sel suvel ehk avastada põnevaid paiku kodule palju lähemal,“ lausus Nõgene. Tema kinnitusel on nende laevad ja meeskonnad valmis ning ta usub, et ka Tallinn ja Eesti on valmis põhjanaabreid tervitama, neid vastu võtma ja neile taas häid elamusi pakkuma.

Tallink Grupi laevad teevad alates järgmisest esmaspäevast, 15. juunist Eesti ja Soome vahel 18 väljumist päevas, tagades seeläbi piisavalt võimalusi kahe riigi vahel ohutult reisimiseks esimesest päevast, mil reisipiirangud ka puhkuse eesmärgil kahe riigi vahel esmakordselt pärast mitmeid kuid kehtinud piiranguid kaovad.

Alates 15. juunist opereerivad oma suvistes graafikutes Tallinki shuttle laevad Star ja Megastar kokku 12 väljumisega päevas. Juba 12. juunist naaseb Tallinna-Helsingi liinile ettevõtte laev Silja Europa, mis on Tallinna sadamas kai ääres merele pääsemist oodanud märtsikuust. Tallink tõi selleks suveks Tallinna-Helsingi liinile ka tavapäraselt Tallinna-Stockholmi liinil opereerinud laeva Victoria I, mis pakub samuti kahte väljumist päevas.

Kaubavedusid teostab kahe riigi vahel endiselt ettevõtte laev Sea Wind, mis liikluse tihenedes Tallinna Vanasadamas liigub tagasi Muuga-Vuosaari liinile ning jätkab opereerimist oma tavapärases graafikus ning tavapärasel liinil.

Lisainformatsiooni kõikide liinide graafikute kohta leiab ning pileteid Tallinki laevadele saab osta Tallink Eesti veebilehel.