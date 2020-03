Eesti spaa-hotellid on viimasel nädalal sattunud välisturistide broneeringute tühistamise laine alla

Üks selline spaa-hotell, mis on ennekõike just siseturistile orienteeritud, on Võrus tegutsev Kubija hotell-loodusspaa. Selle juhi Ly Voolaiu sõnul ei saa nemad küll nõustuda Martin Helme väitega, et majanduskriis on juba kohal.

„2019. aasta ei olnud küll suure käibekasvuga – ja palgakasvu tõttu ka kasum vähenes –, kuid mitte midagi sellist, mis jalust maha lööks. 2020. aasta jaanuar-veebruar olid lausa rekordkäibega ehk mingeid järske langusi ei olnud. Ka märts algas tavapäraselt” rääkis Voolaid.

Tema sõnul hakkasid alles sellel nädalal saabuma esimesed tõsisemad märgid, kui välismaalased hakkasid aprilli- ja maikuiseid broneeringuid tühistama. „Meil konkreetselt on välisturistide osakaal väike ja väga suur langus ei ole, aga selge on ka see, et seda auku millegagi täita ju ei ole,” märkis ta.

Kuigi Voolaid tõdes, et koroonaviirus annab turismitööstusele kindlasti valusa löögi, loodab ta, et siseturismile on selle mõju väike ja ettevõtte personali see mõjutama ei hakka. „Kui langus jääb ca 30% piirimaile ja kestab maksimaalset kaks kuud, saame hakkama ilma personaliga seotud muutusteta,” kinnitas Kubija hotell-loodusspaa juht.

Küll aga tõdes ta, et kui märgid näitavad pikemaajalist langust, tuleb hakata töötajaid kõigepealt puhkusele saatma, alles seejärel mõtlema mõelda palgata puhkuste peale ning kõige viimane variant on koondamised.

Ka Viiking spaa-hotelli tegevjuht Kairi Lusik ütles, et nad püüavad mõju töötajaskonnale minimaliseeida. „Mõju töötajaskonnale üritame minimaliseerida. Hetkel ei ole erilisi meetmeid rakendanud, aga loomulikult oleme kaalunud erinevaid variante, kuidas oleks tegevuskava võimaliku olukorra halvenemise puhul – kaaluda vabade ametikohtade täitmise vajadust, võimalus puhkust kasutada jne,” loetles ta.

Mõtlevad juba leevendusmeetmetele

Seda, et kindlasti saavad viiruse mõju kõik spaad tunda – lihtsalt mõju ulatus võib olla erinev –, tõdes ka spaaliidu tegevjuht Aire Toffer. Seetõttu on nii spaa-hotellid kui ka spaaliit koos teiste turismisektori alaliitudega hakanud juba mõtlema lahenduste peale, mis aitaks kriisi mõju sektori ettevõtetele leevendada. Üks sellele keskenduv kohtumine on näiteks homme aset leidmas.

„Loomulikult me mõtleme siin praegu globaalselt, mis see toob kaasa kogu sektorile ja mis ettevõtetele ükshaaval – milliseid meetmeid võiks riik võtta kasutusele, et seda olukorda pehmendada. Kindlasti on vaja siin riiklikku sekkumist,” rõhutas spaaliidu juht.