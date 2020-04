Eesti stressileevendus äpi võidukäik USA-s on äratanud ka Hollywoodi staaride tähelepanu

Kuigi Synctuition on vallutanud ka kõik siinsed edetabelid, on ta tõusnud konkurentide ees kõrgele neljandale kohale ka USA-s. Nüüd soovivad Eesti tehnoloogiaiduga koostööd teha sellised Hollywoodi gigandid nagu Tinderi asutaja Sean Rad ning talendimänedžer Scooter Braun, kes muuhulgas esindab Justin Bieberit, Ariana Grandet, Kanye Westi ja Demi Lovatot.

Viimase kuu jooksul on Eestis arendatud audiolõõgastusrakenduse kasutajate hulk kasvanud pea 20 protsenti ning tänaseks on rakenduse alla laadinud rohkem, kui kolm miljonit inimest. Synctuitioni kaasasutaja Allan Eesmaa hinnangul võib teadveloleku äppide populaarsuse kasv tuleneda sellest, et inimesed otsivad väljapääsu igapäevasest negatiivsest uudistevoost ja stressist, mida sotsiaalne distantseerumine ja majandussurutis tekitavad.

„Inimesed on mõnes mõttes lõksus oma kodudes, uppumas negatiivsesse infomürasse ning oma vaimse tasakaalu ja produktiivsuse säilitamiseks otsitaksegi abi tehnoloogiast,“ selgitas Eesmaa. Alles 2019. jaanuaris käivitatud Synctuitioni kasutajate hulk on kasvanud pöörase kiirusega. Konkureerivate äppide seas ollakse USA-s allalaadimiste arvult juba neljandal kohal, eriti suur edu on Eesti audiolõõgastusrakendust saatnud Los Angeleses, kus mitmed kuulsused on võtnud ühendust sooviga koostööd teha.

„Üks esimestest, kes meiega kontakti otsis, oli tuntud kohtinguäpi Tinder asutaja, IT miljardär Sean Rad, kellele teadvelolek on lahutamatu osa igapäevarutiinist. Pärast kuuajalist Synctuitioni kasutamist võttiski ta meiega otse ühendust. Veel on meiega kontakteerunud Justin Bieberi, Ariana Grande, Kanye Westi, Demi Lovato ja paljude teiste tuntud staaride mänedžer Scooter Braun. Nüüd kaalume erinevaid koostöövõimalusi,“ lisas Eesmaa.

Synctuitionit hakati arendama üle kümne aasta tagasi salvestades kaunites maailma paikades audiotaustasid, mille eesmärgiks on aidata inimestel lõõgastuda. Eesmaa sõnul on kiire populaarsus Eestis ja välismaal arendajatele suureks tunnustuseks, kuid põhifookuses on siiski kasutajate vaimse tervise toetamine kõrgtehnoloogilise, kuid lihtsasti kasutatava rakendusega.