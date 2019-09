Eesti suurim elektriautode rendifirma lõpetas eelmise aasta kahjumis

Kui 2017. aasta lõpuks oli ettevõttel veel 1780 klienti, siis 2018. aasta lõpuks nende arvu ligi kolmekordistati, nende arv küündis 4822 kliendini. Eelmise aasta lõpus oli ettevõttel 25 rendipunkti Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus ja 35 autot. Ettevõttel oli 2018. aastal keskmiselt 2 töölepinguga töötajat ning juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Tahab kasvatada autoparki vähemalt 50 autoni

2019. aastal plaanib ettevõte jätkata aktiivselt teenuse arendusega, et muuta see kaasaegseks ja jätkusuutlikuks. Autoparki suurendatakse minimaalselt 50 autoni ning asutakse tegelema eeltööga, et siseneda välisturule.

Elmo Rent on ettevõtte enda kinnitusel üks maailma esimesi elektriautode lühirenditeenuse pakkujaid ja tänaseks jätkuvalt Eesti suurim jagamismajanduspõhine keskkonnasäästlike autodega lühisõidu teenuse pakkuja.

Elmo Rent kui teenus asutati ja autopark soetati 2013. aastal sihtasutuse KredEx poolt koostöös Nissani ja Mitsubishiga.