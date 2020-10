Eesti suurim elektritarbija valiti aasta keskkonnasõbralikumaks ettevõtteks

Võitja saab keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) kuni 35 000 euro väärtuses tuge, et vähendada oma keskkonnajalajälge ka tulevikus. Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli sai Estonian Cell seetõttu, et on muuhulgas Eesti suurim biogaasi tootja.

Ettevõte on rajanud uue aeroobse reoveepuhastusjaama, kus kasutatakse uuenduslikku jämemullitehnoloogiat, mis tagab senisest efektiivsema puhastusprotsessi ja puhtama heitvee. Seejuures annab uus reoveepuhastusjaam olulise elektrienergia kokkuhoiu.

„Estonian Cell on hea näide suurest tööstusettevõttest, kes teeb keskkonnahoidlike lahenduste kasutuselevõtuks märkimisväärseid investeeringuid,“ märkis keskkonnainvesteeringute keskuse juhataja Andrus Treier. Tema sõnul tunnustati Estonian Celli keskkonnasõbralikuma ettevõtte tiitliga ennekõike seetõttu, et oluline on esile tõsta järjepidevust. Ettevõtte sai selle tiitli ka 2014. aastal.

„Keskkonnahoid hõlmab paljusid tegevusi alates teadlikkuse kasvatamisest kuni mahukate investeeringuteni, mis toob lõpuks ka suurima mõju. Heaks näiteks on Estonian Celli hiljutine tähelepanuväärne investeering pleegitusprotsessi ja reovee aeroobse puhastussüsteemi ümberehitamiseks, kuhu KIK ka õla alla pani,“ märkis Treier.

Ta avaldas lootust, et tiitliga kaasnev auhinnaraha innustab Estonian Celli sama sihikindlusega jätkama ning andma head eeskuju teistele ettevõttetele keskkonnateemade põhjalikul mõtestamisel.

2019. aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil osales kokku 24 kandidaati. Jaanuaris selgusid lisaks tunnustuste ja eriauhindade saajatele neli nominenti, kes kandideerisid ettevõtte üldvõidule, mis plaaniti anda välja juunis toimuma pidanud keskkonnagalal. Lisaks Estonian Cellile olid nominentideks UpSteam Eesti, Eesti Pandipakend ja Lindström.