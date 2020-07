"Eesti suurim sügavkülmik" jätkab koroonaviiruse mõjudele vaatamata hoogsate laienemisplaanidega

Juunis lõpuni viidud tehingu käigus sai Nordnet OÜ Citadele pangalt 3,8 miljonit eurot laenu, et välja osta 66 protsenti osakutest oma mitteaktiivsetelt osanikelt ja refinantseerida olemasolevad kohustused.

Nordneti juhi Madis Laansalu sõnul tekkis mõne aja eest ettevõttel soov oma tegevust veelgi laiendada, kuid enamusosanikud polnud kavandatava osas ühel meelel. Citadele pangast võetud laen aitas jõuda kõikidele osapooltele sobiva lahenduseni.

„Meil tekkisid erinevad eelistused, et kuhu edaspidi investeeringuid paigutada ja võetud laen võimaldas rahuldada kõikide osapoolte soovid,“ selgitas Laansalu. „Nüüd on taas kõikide aktiivsete osaliste näod vaatamas n-ö ühte suunda.“

Laansalu lisas, et laenutehingu teiseks põhjuseks oli järgmise aasta lõpuks läbi saav eelmine laen. „Hakkasime asja ajama jaanuaris ja kuigi eriolukord tuli vahele, siis jõudsime Citadelega meile väga sobiva lõpplahenduseni.“

Citadele ärikliendihalduri Raigo Kuninga sõnul on Nordnet OÜ näol tegemist professionaalselt juhitud ettevõttega. „Kevadel lahvatanud kriis on räsinud meie ettevõtlust tublisti, aga nagu näitab ka Nordnet OÜ tegutsemine, et meie tublid ettevõtjad on viimasest kriisist palju õppinud - ollakse innovatiivsed, nutikad ja suudetakse kiiresti adapteeruda,” lisas Kuningas.

Nordnet OÜ on spetsialiseerunud külmutatud ja jahutatud toodete hoiustamisele ja logistikale ning omab Eesti ühte suurimat külmladu. Ettevõtte juhi sõnul on laenuga kavas laiendada oma mahutavust veelgi.

„Koroonaviiruse valguses kohe ilmselt ehitama ei hakka ja ootame soodsamat hetke, kuid jätkame aktiivselt planeerimise ja projekteerimisega,“ lausus Laansalu lisades, et viiruse tõttu ettevõtte ladusid läbivate kaupade mahud küll vähenesid, kuid mitte liiga olulisel määral.

Baltikumiülene finantskontsern Citadele Group on Lätis eraklientide arvu poolest suuruselt kolmas ja äriklientide arvu poolest teine pank, mille klientide arv Baltimaades ulatus möödunud aasta lõpus 313 000ni. Kogu Citadele netolaenuportfell ulatus 2019. aasta lõpus 1,575 miljardi euroni.