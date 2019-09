Eesti suurima päikesepargi rajaja sai selle ehitamiseks riigilt lisaaega

"Nüüd on asjaolude täpsustamisel selgunud, et ka sellel alal, kus rehve praegu pole, ei ole võimalik mõistlikult päikeseparki rajama asuda ilma, et tehnovõrkude ja juurdepääsuteede jaoks kasutatakse ka ala, mis on rehvidega kaetud," ütles keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Silver Jakobson.

See on ka üks peamisi põhjuseid, miks on ministeerium valmis Estikoga sõlmitud lepingut muutma. Päikesepargi rajamise tähtaeg nihkub ülejärgmise aasta veebruarisse. Selleks ajaks loodab riik juba aastaid kestnud rehvihädale lahenduse leida.

Siiski pole rehvihunnik ainus, mis päikesepargi rajamist takistab. Estiko Energia juhatuse esimees Ain Tammvere ütles, et näiteks metsa raadamise oli RMK-l leping juba augustis, kuid sellega läheb veel aega. Millal päikesepark lõpuks valmib, Tammvere veel öelda ei osanud.

Samas ei muretse Tammvere investorite pärast: "Meil on olnud kontakte ja ka homme (teisipäeval - toim) on meil üks väga tõsine kohtumine potentsiaalse investoriga, kelle me tutvustame uuesti oma projekti ja räägime lähemalt oma võimalustest. Selles suhtes töö käib ja huvi on jätkuvalt väga suur."

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.