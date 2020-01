Eesti suurima panga juht on kriitiline miljarditehase rahastuse osas. Eesti Energia ja VKG ise väga ei muretse

„Konkreetsemalt projekti atraktiivsusest ning selle finantseerimismudelist räägiks peale eeltasuvusuuringu valmimist, mida ootame jooksva aasta teisel kvartalil. Hea tasuvusega projektide realiseerimiseks on ka muid finantseerimislahendusi – riigi osalusest välisinvestorite kaasamiseni,” ütles VKG suhtekorraldusjuht Irina Bojenko, kes ei soovinud detailsematesse selgitustesse laskuda.

Ka Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts juhtis tähelepanu sellele, et praegu on veel liiga vara projekti rahastamisallikatest rääkida. „Võimalikud finantseerimisallikad selguvad siis, kui eelrafineerimistehase projekt jõuab investeerimisotsuseni,” märkis ta.

Küll aga lisas ta, et nii Eesti Energia kui ka VKG on juba septembris sõlminud lepingu tehase eelprojekteerimiseks Itaalia ettevõttega KT Kinetics Technology. „Eelprojekteerimise tulemusel täpsustub investeeringu maksumus ja tasuvus. Pärast seda on selge, kas põlevkiviõli väärindamise plaan jõuab ka projekteerimise faasi ning on põhjust rahastamisallikate osas tänasest konkreetsemaks minna,” rääkis Luts.

Samal ajal analüüsivad ka rahandus- ja majandusministeerium eri võimalusi kaasrahastamiseks. „Eesti Energia omanik on lubanud, et eelarvestrateegia 2021-2024 koostamise protsessis arutatakse edasi, kas ning mil viisil riik eelrafineerimistehase investeeringut toetada plaanib,” märkis Eesti Energia pressiesindaja, viidates, et seetõttu on tänasel päeval veel vara öelda, kui palju investoreid võiks ja soovib selles projektis kaasa lüüa ning kas ja millises mahus tuleks kaasata võõrkapitali.

„Kuna investeeringud energeetikasektoris on üldjuhul suured, on Eesti Energia ka varem kapitali kaasanud laiemalt, mitte ainult kohalikul tasandil. Nii suure projekti rahastamisel on mõistlik kaaluda erinevaid finantseerimisvõimalusi, kuid lõpuks saavad määravaks tingimused – eelkõige võõrkapitali hind, aga ka muud kaasnevad lepingulised kohustused,” lausus Luts.

Usub põlevkiviõli suurde potentsiaali

Kuigi ta tõdes, et Euroopa pangandussektoris on suundumus soodustamaks investeeringuid taastuvenergia projektidesse ning teha keerulisemaks fossiilsete kütustega seotud investeeringuid, näitavad samal ajal prognoosid, et vedelkütuste tarbimine maailmas veel paarikümne aasta jooksul kasvab. Seetõttu on põlevkivist toodetud õlil väga hea potentsiaal sellest turu kasvust osa saada.