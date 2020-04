Eesti suurimad ehitusfirmad pöördusid valitsuse poole: palun hoidke ehitussektorit töös ja suurendage riigi tellimusi

Need on vaid mõned meetmed, mida on Eestimaa ehitusplatsidel viimase kolme nädala jooksul jõustatud, et töö saaks jätkuda ja kõikide ehitustel töötavate inimeste tervis oleks hoitud. Töö jätkamine on oluline ehitustööliste, aga ka ehitusega tihedalt seotud valdkondades hõivatute majandusliku turvatunde tagamiseks.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on valmis aktiivselt osalema meetmete ja rakenduslike sammude väljatöötamisel, mis aitaksid leevendada pandeemiaga kaasnenud negatiivseid tagajärgi ja turgutada ehitussektori tulevikku. Samuti pakume riigile oma igakülgset abi olukordades, kus eriolukorrast tulenev ja pandeemia leviku ohjamine nõuab ehitusliku oskusteabe rakendamist.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on vabatahtlikult ühinenud ehitusettevõtjaid ühendav mittetulundusorganisatsioon. Eesti Ehitusettevõtjate Liit on asutatud 1991. aastal. Liidu liikmeks olevad ehitusettevõtjad koos tütarettevõtetega, keskmiselt 100 ettevõtet, annavad oma ehitustegevusega ligikaudu poole kogu Eestis omajõududega teostatud ehituskäibest.