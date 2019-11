Eesti suursaadik Austraalias kirjeldab, kuidas maakera kuklapoolele kolides on kvaliteetaeg perekonnaga paranenud

Saadiku sõnul on lapsed selle paari kuuga juba väga hästi sealse eluoluga ära harjunud. „Nad käivad kohalikus koolis. Iga päev on kella kolmeni koolis ja kõige toredam asi on, et kodutöid neil ei ole. Kõik tehakse koolis ära,” kirjeldab Eesmaa.

Ta märkis, et nägi kohe, kuidas pere kvaliteetaeg laste koolivahetusega paranes. „Sest nädalavahetusel ei tule õppida loodusõpetuse kontrolltööks. Eestis mul hakkas laupäeva hommik vanema lapsega pihta sellega, mis sul õppida on – ah, sul tuleb loodusõpetuse kontrolltöö, siis on lugemiskontroll ja veel see ja see ning nii, mida ta teeb siis laupäeval ja mida pühapäeval,” rääkis Eesmaa.

Ta märkis, et on nende mõne Austraalias veedetud kuuga märganud, kuidas ta suhe vanema lapsega on seetõttu paremaks läinud, et laupäeva hommik ei alga stressiga. Nüüd veedetakse need hommikud pigem perega pargis või jalgpalli mängides. „See on niivõrd erinev elustiil – kõik on no worries,” sõnas Eesmaa.

Tema sõnul on Austraalias olulisem see, mis sporti laps teeb ja millised on tema sotsiaalsed oskused. „Kas ta tunneb putukaid, oskab metsas hakkama saada ja oskab suhelda,” kirjeldas suursaadik. Kooli arenguvestluselgi pandi lapsele eesmärgiks sõprussuhete hea hoidmine, mitte mõne konkreetse ainega seotud tulemuste saavutamine.

