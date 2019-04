Eesti taksoäpi asutaja New York Timesile: loodame 3-5 aasta pärast börsile minna

Villig tunnistab väljaandele, et raha kaasamine on olnud raske: esimese viie aastaga saadi kokku vaid vähem kui viis miljonit dollarit., samas kui näiteks Uber kogus enam kui 24 miljonit dollarit.

Oma toetust pakkusid küll kunagised Skype asutajad, kuid kümned teised investorid keeldusid, arvates, et Uber nad peatselt purustab.

„See oli ainult Tallinna taksoäpp, sa ei osanud arvata, et sellest saab midagi suurt,“ tõdes investori Rain Rannu, kes ühena esimestest toonasesse Taxifysse raha paigutas. Samuti oli küsimus asutajas. „Ta oli just keskkoolist välja saanud,“ märkis Rannu.

Vaatamata alguse raskustele, panid eelmisel aastal investorid, nende seas autotootja Daimler ning Hiina Didi, firmasse 175 miljonit dollarit. Ja praegu töötab ettevõte uue rahastusvooru kallal.

New York Times kirjutab, et firma pikaajaline edu on aga kindlusest kaugel. Sarnaselt Uberile ja Lyftile kaotab ka Bolt raha. Iga sõitude eest teenitud 10 dollarist kaotab Bolt umbes dollari, põhjustatuna uutele turgudele laienemise kuludest ning reisijatele antud soodustustest ning juhtidele mõeldud lisatasudest. Samas on kaotused Villigi sõnul väiksemad kui Uberil ja Lyftil.

Samuti kinnitas Villig, et Bolt võiks omadega sel aastal nulli jõuda, kui oma laienemisplaane aeglustaks.