Eesti teadlane kaasas 450 000 eurot maailma intelligentseima robotniiduki tootmiseks

Kui praegused robotmuruniidukid liiguvad niites ebakorrapärase trajektooriga ning nende tegutsemisraadiust piirab piirdekaabel, siis Kingdomi robotmuruniiduk piirdekaablit ei vaja, suutes masinnägemise abil tuvastada muru ääred ning lõikamisalad saab määrata aerofotosid kasutades. Lisaks sarnaneb Kingdomi liikumistrajektoor inimese liikumismustrile - ta ei lähe ühest kohast mitu korda üle ja suundub vaid kohtadesse, kus veel ei ole käinud.

"Meie kõige olulisem eelis on see, et meie robot suudab võrreldes praeguste robotitega katta palju suuremaid muruplatse. See on nii tänu meie positsioneerimistehnoloogiale ning kaardistamissüsteemile, millest tulenevalt liiguvad robotid inimesesarnaselt ning on seetõttu efektiivsemad", selgitas Kangro.

Vähemtähtis pole Kangro sõnul ka see, robot on ohutu. Kui praegu turul olevad robotid ei näe enda ümber ja võivad kujutada ohtu lastele ja loomadele, siis meie oma keerab ringi või jääb seisma, kui inimesed või loomad liiguvad robotile liiga lähedal. Samuti ei suuda enamik praeguseid roboteid väga hästi niita näiteks takistuste ümbert ning muruplatsi äärtest, mis tähendab, et inimene peab hiljem trimmeri või muruniidukiga need kohad käsitsi üle niitma. Meie lõiketerad on paigutatud roboti äärtele, mis tagab niitmiskvaliteedi, mistõttu seda enam tegema ei pea."