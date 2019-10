Eesti termopuidutootja ostab Soome ettevõtte

Tehinguga laiendab seni puidu termotöötlemisele ja saunamaterjalide tootmisele keskendunud Thermory oluliselt oma tootevalikut siseviimistlus- ja disainlahendusteks mõeldud materjalide näol. Soomest pärit Siparilale avab tehing täiendavad uksed globaalsele turule ja müügivõrgustikule.

Siparila on Soomes 2003. aastal asutatud interjööri ja disainlahendustele suunatud puidutöötlemisettevõte. Ettevõttele kuulub Soomes neli tootmisüksust, kus töötab koos administratiivtöötajatega kokku 130 inimest. Siparila aastane käive ulatub 35 miljoni euroni, millest kolmandik tuleb ekspordist.

Thermory tegevjuht Johann Sullingu sõnul on Siparila väga kõrgekvaliteedilise puitmaterjali tootja ning äride ühendamine toimub eelkõige tulevikule mõeldes. „Siparilal on pikaaegne kogemus Soome ja Skandinaavia turgudel tootmise, müügi kui ka arhitektidega koostöö alal. Me näeme Siparilas tohutut potentsiaali laiendada mõlema ettevõtte kliendibaasi ja võrgustikku, et jätkata nende edulugu ka rahvusvaheliselt,” rääkis Sulling.

Thermoryle kuulub Soomes ka termopuidu tootja Suomen Lämpöpuu. Antud tehinguga suureneb Soomes seni vaid Teuvas tootmisüksust omanud Thermory oma tootmisvõimekust nelja tootmisüksuse ja 130 töötaja näol. Siparila jätkab tegevust Soomes oma senise brändi ja tegevusmudeli alusel. Ettevõtte omanik Juha Sojakka jääb ettevõttega lähedalt seotuks ning asub tööle tegevjuhina.