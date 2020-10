Eesti tööstuste suurt probleemi lahendav Viljandi idufirma sai 1,2-miljonilise rahasüsti

Tootmistarkvara turul, kus täna domineerivad ERP (ettevõtte ressursi planeerimine) ja MRP (planeerimisvahend tarneahela juhtimiseks) süsteemid, paistabki Eziili SaaS (tarkvara kui teenus) platvorm silma oma samm-sammulise lähenemisega tarkvara juurutamisel ning suure ühilduvusega teiste süsteemidega.

Neljanda tööstusrevolutsiooni laineharjal investeerivad hiljutise PWC uuringu järgi üheksa tööstusettevõtet kümnest tehaste digitaliseerimisse, et tootmise efektiivsust tõsta. Nelja aasta jooksul on Eziil haaranud 5%-se turuosa oma tootmisklientide segmendist Eestis. Ettevõte on võtnud enda vedada reaalajas tootmise ülevaate muutmise valdkonna standardiks.

Tarkvara, mis aitab rohkem tööd ära teha

Eziili tarkvara kasutavad juba mitmed tuntud tööstusettevõtted nagu Sunorek, Cleveron, Viljandi Metall, Interchemie, Softrend ja Arras Construction Furniture. Sunoreki erimõõdus mööblilahenduste kaubamärgi Tank Indoors tehase juhi Karto Kõrvi sõnul toimus veel kolm aastat tagasi kogu tootmise jälgimine jagatud Exceli tabelis.

“Tehtud töö märgiti paberile ja igal hommikul korjas tootmisjuht need kokku ning sisestas info tabelisse,” sõnas ta, lisades, et Eziili kasutamine teeb kõik kompaktseks. "Me võidame aega, mille võrra saame reaalselt rohkem tööd teha," rõhutas ta.

Viljandi idufirmast, selle sünniloost, asutajatest ning kiiresti arenevast meeskonnast kirjutas selle aasta veebruaris lähemalt ka Ärileht. Muuhulgas rääkis Maido Janke siis ka sellest, kuidas Eziilis kujundatakse palju töökohti inimeste loomulike omaduste ja oskuste ümber. „Me pigem oleme läinud seda teed, et oleme väga pikalt otsinud, kraadinud ja valideerinud ning siis – kui oleme inimese valikus kindlad – oleme ta võtnud,” lausus ta.