Eesti töötud on euroliidu ühed kõige vaesemad

Tööintensiivsuse kasvades suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal väheneb. Ka absoluutse vaesuse korral on näha samalaadset suunda. Ülalpeetavate lasteta leibkondade elanike kõrgemat suhtelist ja absoluutset vaesust selgitab ühelt poolt see, et nende seas on rohkem üksinda elavaid inimesi, kuid ka see milliseid muid toetusi või hüvitisi saadakse - näiteks lastega leibkondades on nendeks erinevad perehüvitised.

Teisalt on aga Eesti Eurostati andmetel üks neid riike, kus mittetöötavates leibkondades elavate inimeste osakaal moodustab vaid väikese osa suhtelises vaesuses olevast elanikkonnast: üheaegselt nii suhtelises vaesuses kui mittetöötavates leibkondades elas 2017. aastal kokku 3,1% Eesti elanikest. Seda selgitab asjaolu, et Eestis on teiste EL riikidega võrreldes peaaegu kõige väiksem alla 60-aastaste elanike osakaal, kes elavad mittetöötavates või väga madala tööintensiivsusega leibkondades, Eestist madalam osakaal on vaid Tšehhis.

Vaesus on leibkonnakeskne ehk arvesse võetakse kõikide leibkonnaliikmete sissetulekut ning ühistarbimise arvestamiseks jagatakse sissetulek tarbimiskaaludega. Töötute suurem vaesuse ulatus on otseselt selgitatav nende leibkondade väiksema ekvivalentnetosissetulekuga. Statistikaameti andmete järgi on näha, et vaid pensionäride puhul on ekvivalentnetosissetulek väiksem kui töötutel. Erinevalt töötavatest inimestest on aga töötute puhul naiste ekvivalentnetosissetulek mõnevõrra suurem kui meestel. Selle põhjuseks on asjaolu, et just meest seas on kõige enam üksinda elavaid inimesi. Seevastu aga naiste seas on rohkem neid, kellel on leibkonnas alaealisi lapsi või on tegemist paariga, kellest vähemalt üks on alla 65-aastane, mis viitab sellele, et pere sissetulekust olulise osa moodustavad kas peretoetused või vanaduspension. Leibkonna koosseis mõjutab seega nende ekvivalentnetosissetulekut, sest lisaks töötusega seotud hüvitistele on leibkonnas veel keegi, kes saab töötasu või muid hüvitisi.

Töötute vaesust mõjutab see, kui suure osa varem saadud sissetulekust moodustab töötushüvitis.