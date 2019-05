Eesti tõusis maailma parimaks digitaalseks elukohaks

„Teises riigis elavatele ja töötavatele inimestele on digiteenuste kvaliteet ja kättesaadavus äärmiselt oluline. Suhtlemine kaugel elevate lähedastega, kiire asjaajamine riigiga või ka töötamine asukohast sõltumatult digitaalse nomaadina nõuab häid digiteenuseid ning on rõõm näha, et Eesti oma võimalustega silma paistab,“ ütles EASi programmi Work in Estonia juht Triin Visnapuu-Sepp.

Digitaalse elu taset hinnates kirjeldasid välismaalased oma rahulolu järgmistes kategooriates: piiramatu ligipääs online-teenustele nagu sotsiaalmeedia, riigi pakutavad e-teenused, kohaliku telefoninumbri saamise lihtsus, ilma sularahata maksmise võimalus ning kiire internetiühenduse saamine.

Välismaalased pidasid Eestit 68 riigi konkurentsis maailma parimaks interneti kättesaadavuse ja riigi e-teenuste osas ning kõrgelt hinnati ka võimalust praktiliselt igal pool arveldada ilma sularahata. 94 protsendile küsitletutele avaldasid muljet Eesti pakutavad e-teenused, mis oli märkimisväärselt kõrgem maailma keskmisest 55 protsenti ning 70 protsenti andsid e-teenustele kõrgeima võimaliku hinnangu.

Eestile järgnesid digitaalse elu kategoorias Soome, Norra, Taani ja Uus-Meremaa. Raportis hinnatud riikide pingerea lõpust leiab Myanmari, Hiina ning Egiptuse.

InterNations on maailma suurim rahvusvaheline kogukond inimestele, kes elavad ja töötavad välismaal. InterNations pakub rahvusvahelisi võrgustumise võimalusi läbi kohalike ürituste ja välismaalastele olulise kohaliku informatsiooni. InterNationsil on 3,5 miljonit liiget ning see tegutseb 420 linnas üle maailma.