Eesti tuntud kalatootja toodetes avastati Taanis ohtlik bakter

„Meie tehasest välja minev kaup on korras ja pole ühtegi probleemi. Mis on edasi juhtunud, seda me alles uurime,“ lausus Vetevool, selgitades, et tegemist on bakteriga mis kasvab ja kui ta ei ole õiges temperatuuris, siis hakkab vohama. „Minul läheb kaup kuni tellijani kindlalt kontrollitud külmutusveokites kindlal temperatuuril ja seda ma garanteerin,“ lausus Vetevool. „Mis edasi on toimunud, ma ei tea. Ja nüüd püütakse see mulle kaela määrida. Ma ei ole süüdi,“ kinnitas ta.

Vetevoolu sõnul toimuvad Eestis praegu suured uuringud, millest ka nemad osa võtavad. „Mind huvitab, kas see tüvi mis nad sealt leidsid, on üldse meie tüvi. Isegi see ei ole veel 100% kindel,“ rääkis Vetevool. Selguse saamine võib tema sõnul võtta mõned kuud aega.

„Meile on muidugi väga palju halba tehtud,“ tunnistab Vetevool ohates. Kahju on see teade ettevõttele teinud ning tagasilöök tuleb tema sõnul kindlasti ka Eesti poolt.

Ohtlik bakter

Listerioosi tekitab bakter nimega Listeria Monocytogenes, millesse võivad nakatuda nii loomad kui ka inimesed. VTA märgib, et L. monocytogenes´e laia leviku tõttu looduses puutuvad inimesed temaga sageli kokku, kuid sellega ei kaasne ilmtingimata infektsiooni. Bakter ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

Listeeriasse nakatumise põhjusteks võib olla saastunud toit nagu näiteks liha, kala, piimatooted, salatid ja puu- ja juurviljad. Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk ka näiteks külmkapis.

Food Safety News kirjutab, et alates 2016. aastast on Taanis haigestunud üheksa inimest ning neist kaks on surnud. Esimene inimene haigestus 2016. aasta detsembris, viis haigestumisjuhtumit toimus aastal 2017, üks eelmisel aastal ning kaks sellel aastal.

M.V.Wool on Harjumaal Vihterpalus asuv perefirma. 1988. aastal asutas Mati Vetevool Vihterpalu kalaühistu, 1994. aastal muudeti ettevõtte nimi M.V.Wool ASiks.

Ettevõtte kodulehel kirjutatakse, et lõhe ja forellitooted moodustavad ettevõtte käibest 75%.

Eelmise aasta majandusaruanne ei ole veel avaldatud, kuid tunamullu kasvas ettevõtte käive 18,7% 23,6 miljoni euroni ning puhaskasum 120% võrra 482462 euroni.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli ettevõttel 143 töötajat.