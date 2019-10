Eesti turismihiid viksis konkurendi kodulehe maha

Woww.com OÜ on nelja-aastase tegutsemisaja vältel kasvatanud oma käibe üle 400 000 euro, ettevõtte nišš on n-ö grupiostud ehk siis pakutakse korraga üht reisi ja ainult siis, kui reisijate arv ka koos on.

Küsimusi tekitab aga 98 miljoni eurose käibega Estravel, kelle vauu.ee kopeerib konkurendi veebilehe kõiki kujunduselemente. "Tundub jah nii," vastas Woww.comi juht ja omanik Kristjan Kuutok küsimusele, kas Estravel on nende lehe järele teinud.

