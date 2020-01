Soomes Eurajokis asuv Olkiluoto tuumajaam koosneb kolmest reaktorist. Olkiluoto 1 ja 2 võimsus on mõlemal 800 MW. Olkiluoto 3 plaanitav võimsus on 1600 MW, kuid see valmimine on juba üle kümne aasta veninud.