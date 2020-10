Eesti ühe jõukama naise lugu ehk kuidas saada rikkaks väikelinnas

„On küsitud, et miks me Viljandis oleme, aga võib-olla see ongi meie edu pant,“ ütles Kaisa Orav (45), kelle jaoks annab lai ettevõtete profiil ka omamoodi turvatunde. Ta sukeldus ärimaailma, kui pani püsti ilusalongi Diiva, misjärel teised ettevõtted kinkis naisele abikaasa Mark Orav.

Kuus aastat tagasi Äripäeva rikaste topis 390. kohale jõudnud Kaisa Orav, kelle vara väärtuseks hinnati toona 7 miljonit eurot, on sel aastal edetabelis 406. kohal, tema vara hinnatakse nüüd 10,1 miljonile eurole.

Loe lähemalt Äripäevast.