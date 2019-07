Eesti ühe populaarsema laulja firma kasum pea kolmekordistus

Taukari firma Funk Productions OÜ käive kasvas 2018. aastal aasta varasemaga võrreldes kolmandiku võrra 130 532 euroni. Puhaskasum suurenes aga 184% 85 052 euroni, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

See tähendab, et ettevõtte kasumimarginaal 65%. Kasumimarginaal on puhaskasumi ja käibe suhe ja näitab, kui efektiivselt firma oma varasid kasutab. Taukari firma teenib iga käibeeuro kohta 65 senti kasumit.

Tegevuskulud vähenesid mullu aasta varasemaga võrreldes 40% 37 328 euroni. Ettevõtte tööjõukulud olid eelmisel aastal 8156 eurot, kasvades aastaga 8,7 protsenti ehk kuus maksis Taukar endale keskmiselt töötasu veidi üle miinimumpalga ehk 511 eurot.