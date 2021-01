Eesti ühest edukamast firmast lahkunud töötajad tulid välja uudse nutipostkasti lahendusega

Lahendus on kõigile avatud ja integratsioonivaba, mis tähendab, et nutipostkasti saavad kaupu jätta kõik kullerettevõtted, sõbrad ja tuttavad. ParcelSea nutipostkast koosneb erinevatest moodulitest ja mahutab üheaegselt mitu pakki (L, M, XS), kirju ning kuni 5 toidukotti. Omanik saab SMS-i kaudu teavituse kui kaup on nutipostkasti sisestatud. Tulevikus saab nutipostkasti kaudu ka pakke välja saata.

Täna on ParcelSea strateegiaks Eestis toote piloteerimine, toote täiustamine ja edasi arendamine. 2021. aasta teises pooles planeeritakse laieneda lisaks Eestile ka Skandinaaviasse. Jaanuari lõpus paigaldatakse 20 esimest nutipostkasti juba eestlaste kodudesse.

Foto: ParcelSea

ParcelSea fookusesse kuuluvad hetkel eramajad, ridaelamud ja paarismajad. „Tahame pakkuda neile nutikat kodupostkasti, mis on alati kodus ja ootab, et kõik pakid, toidud ning sõbralt-sõbrale kaubad saaksid kontaktivabalt omanikule toimetatud", tutvustab ParcelSea kaasasutaja Andres Sampka. „Näeme tootes suurt potentsiaali, sest kõigile tuntud kodupostkastid on ennast ammendamas - koju tellitud pakke jõuab täna kodudesse rohkem kui erinevaid kirju", lisab kaasasutaja Indrek Jürgenson.

2020. aasta alguses alustas ParcelSea meeskond Eestis kodulehel eeltellimuste kogumisega, mille alusel paigaldatakse nutipostkaste tellijate kodudesse alates 2021. aprillist. Nutipostkasti saab koju tellida kuutasu põhiselt (alates 19,99€ eest kuus) ja samuti on võimalik toode välja osta. ParcelSea valiti ka Prototroni programmi, mille eesmärk on prototüüpide finantseerimise abil panustada uute idufirmade ja maailma muutvate tehnoloogiate sündi.