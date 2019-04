Eesti uhkeima transiidifirma müünud venelased kasutavad saadud raha võlgade maksmiseks

«Ühendatud E.O.S. ja Pakterminal saavadki just selliseks efektiivseks ja iseseisvaks terminaliks, mille 735 000 kuupmeetri suurune mahutipark ning suurepärane asukoht lubab meie käsutuses olevat 4 süvaveekaid efektiivselt kasutada nii naftasaaduste sisse- kui väljaveoks,» rääkis toona Lugtmeijer.

N-Transi juht Andrei Filatov selgitas toona terminaliäri laiendamise vajadust asjaoluga, et aja jooksul Balti riike läbivad transiidivood vähenevad ning mahuteid omav ettevõte keskendub naftatoodete läbi pumpamise ärilt hoiustamisele. Selleks aga vajatakse suurt mahutiparki.

Emiraatidele müügiks

2017. aastal väljusid Trans-Ni omanikud enda poolt asutatud ettevõtetest ning Muuga sadama terminaliäris osalenud Global Portsi omanikuks sai Selgei Delišovile kuuluv ärigrupp Delo.

Royal Vopak N.V. ja Global Ports Investments PLC teatasid täna, et müüsid Baltimaade suurima sõltumatu naftatoodete terminalioperaatori Vopak E.O.S kõik aktsiad Abu Dhabi ettevõttele Liwathon. Logistikaettevõtte uus nimi on Liwathon E.O.S. Liwathoni juhatuse esimees on Gert Tiivas, Liwathon E.O.S.-i juhatuse esimees on Arnout Lugtmeijer.

Suurbritannia investorile Barclay Rowlandile kuuluva Liwathoni peakorter asub rahvusvahelises finants- ja ärikeskuses Abu Dhabi Global Market (ADGM) Araabia Ühendemiraatides.