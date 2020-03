Eesti üks olulisemaid eksportööre annab globaalse vaate: oleme valmis selleks, et peame tootmise peatama

Tööstuskontsern ABB on 1988. aastal loodud ligi 150 000 töötajaga mehaettevõte, mille käive ulatub üle 27,5 miljardi dollari ning netokasum on ligi 2,2 miljardit dollarit. Nende tööd ja elu mõjutab uus koroonaviirus väga. Meediale saadetakse sealt sarnase sisuga kokkuvõtteid selle kohta, mida ettevõte peamistes viiruse kolletes teeb.

Avaldame nende inglisekeelse pressikirja tõlke:

ABB monitoorib pidevalt olukorda COVID-19 asjus. Järgime valitsusasutuste juhiseid viiruse leviku piiramiseks. Selleks oleme tööd ümber korraldanud ja kehtestanud ka reisipiirangud. See hõlmab ka kõiki äriga mitte seotud reise. Järgime nii kohalike tervishoiuametite kui ka WHO juhiseid.

Koroonaviiruse levikul on tõenäoliselt mõju ka meie äritegevusele. Selle ulatus ei ole veel teada, seda ei saa numbritesse panna, kuid me toetame oma töötajaid ja ABB on valmis igaks tekkida võivaks olukorraks. Ka selleks, et peame tootmise taas peatama. Teeme kõik selleks, et mõju meie klientidele oleks võimalikult väheldane.

Mõned detailid kindlate riikide kohta:

Hiina

Wuhani ja Hubei provintsi reisimine on peatatud. Et töötajaid ja kliente kaitsta on Hiinast ja Hong Kongist reisimine ja sinna minek piiratud vaid eriti vajalike ärireisidega, seejuures tuleb saada eelkinnitus. Lisaks, iga töötaja, kes Hiinast tuleb, peab töötama 14 päeva kodust enne kui ta ABB territooriumile tulla võib. See kehtib nii töötajate, klientide kui partnerite kohta.

Hiina tehaste ajutise sulgemise järel veebruaris, on need uuesti tööle pandud, kuid me ei tea täna, kui kiiresti tehased täisvõimsusel tööle saadakse.

Lõuna-Korea