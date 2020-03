Eesti üks suuremaid IT-ettevõtteid: vaikselt lubame töötajaid kodusele režiimile

Koroonaviiruse mõjud jõudsid Playtechi juba veebruari lõpus, kui riskipiirkondadest tulnud inimestel paluti kahe nädala jooksul kontorisse mitte tulla. Viimasel ajal on ära jäetud ka kõik siseüritused.

„Hetkel oleme vaikselt üle minemas kodukontori põhimõttele. Kõik, kes tunnevad, et nad peaksid kodust töötama, seda ka teha saavad. Üritame neile leida vajalikke seadmeid. Meil on Eestis erinevad osakonnad ning need ka käituvad erinevalt. Teatud üksused on täielikult kodus, teiste puhul kehtib see, et kes tahavad, need saavad olla," kirjeldas Merbach.

Samas on ka neid inimesi, kelle töö on seotud kontorikeskkonnaga, kuid IT-firma põhimõte on vähendada kontoris olevate inimeste arv miinimumini. Iga üksuse või osakonna juht teeb otsused ise.

„Meil ei ole ühtegi koroonajuhtu tuvastatud ega ka kellelgi seda kahtlustatud," lisas Merbach.

Ärilt ärile teenust pakkuva Playtechi klientideks on maailma suuremad mänguopertaatorid. Merbach ütleb, et nende klientide käive kindlasti kukub ning see mõjutab ka rahvusvahelist Playtechi gruppi.

„Aasia ja Itaalia on meil kaks väga olulist turgu. Kogu mängutööstus on languses," selgitas ta olukorda.