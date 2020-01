Eesti üks viimase aja põnevaid leiutisi leidis rahastaja. Millal valmib lõpuks prototüüp?

Adojaan ütleb, et aasta 2020 on seega finantsilise poole pealt kaetud ning praegu on allkirjastamisel erinevad lepingud, et projekt saaks jätkuda. Masina prototüüp peaks valmis saama märtsi lõpus või aprilli alguses. Seda ehitatakse Tartu Ülikoolis. Siis hakatakse seda kaasa võtma erinevatele suurtele üritustele üle maailma, et seda tutvustada.

Ärilehele kommenteeris Adojaan, et investoriga on leping tõesti sõlmitud ja kaup koos.

"Tegemist on Eesti suurfirmaga ja rahastus on olemas vähemalt selle aasta lõpuni ja kogu vajamineva arenduse kulude peale. Nimesid veel ei ütleks, kuna paar lepingut on veel sõlmimata, mida see võib mõjutada. Expole on plaan minna, lepingut pole veel alla kirjutatud, ent põhimõtteline kokkulepe on nendega olemas. Räägime tingimusi läbi," kirjeldas Adojaan.

Detsembris Ärilehele antud intervjuus rääkis Adojaan, et prototüüp valmib 2020. aasta veebruari lõpuks, kuid siis ei olnud veel konkreetne investor selgunud. Prototüüp pidi algselt valmis olema juba eelmise aasta varasuvel, aga erinevad takistused on seda päeva edasi lükanud. Uues YouTube'i videos ütleb Adojaan, et tootmine võib alata juba 2020. aasta lõpus.