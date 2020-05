Eesti-USA idufirma kaasas miljoneid ja plaanib kahekordistada töötajate arvu

Tera Ventures asutaja ja partneri Stanislav Ivanovi sõnul on Brainbase loonud intellektuaalomandi litsentsimisega kaasnevate protsesside haldamiseks kaasaegse lahenduse, mis kogub aina enam populaarsust ka tuntud brändide seas: „Intellektuaalomandi litsentseerimisega seonduva keerulise ja lohiseva paberimajanduse asendamine digitaalselt kiirete ja mugavate protsessidega, mille loomisel on rakendatud kaasaegse kasutajakogemuse printsiipe, on taganud Brainbase'le loodetud edu."

Brainbase klientide hulka kuuluvad sellised maailmatuntud brändid nagu kathy ireland® Worldwide, MDR Brand Management, BuzzFeed, Bonnier, Hello Kitty® looja Sanrio, SYBO Games ja paljud teised. Kathy Ireland on ka Brainbase'i ülemaailmne brändisaadik.

Brainbase on 2016. aastal Nate Cavanaugh, Karl Johan Vallneri ja Nikolai Tolkatšjovi poolt asutatud tehnoloogiaettevõte, mis aitab rahvusvaheliselt tuntud brändidel hallata enda intellektuaalset omandit ja teenida sellega raha. Ettevõtte kontorid asuvad Los Angeleses ja Tallinnas.