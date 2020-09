Eesti uusarendus võitis mainekal Baltikumi kinnisvarakonkursil esikoha

Kiikri Residentside arendus asub Kadrioru pargi naabruses, koosneb kolmest eluhoonest ja valmis lõplikult 2019. aasta suvel.

Pikaajalise kinnisvaraarendaja Metro Capitali tegevjuhi Ain Kivisaare sõnul on auhind suur au ja eriliselt suure kaaluga, kuna esimest korda tuli elamuarenduse kategoorias võit Eestisse. „See on tõeline kvaliteedimärk kogu meie kinnisvarasektorile ja muidugi suur tunnustus meie pikaajalisele tööle. Kuna Kiikri Residentsid jõudsid konkursil finaali ka kahel eelmisel aasta, näitab tiitel, et tegu on läbimõeldud ja tervikliku projektiga."

Kivisaar lisas, et arendajatel ja arhitektidel on suur vastutus linnapildi kujundamisel. „Peame seisma selle eest, et meie ümber kerkiksid nii välisilmelt kui ka funktsionaalsuselt aina ilusamad ja jätkusuutlikumad majad. Nii nagu me täna indiviididena juba töötame teistmoodi - teeme kaugtööd - peaksime ka mõtlema, kuidas targemalt oma eluviise kujundada. Iga uus projekt peaks püüdlema selle poole, et see pakuks elanikele igapäevaelu lihtsustavaid lahendusi ning oleks keskkonnasõbralikum. Sellest oleme ka oma arendustes lähtunud."

Ta selgitas, et žürii hindaski projekte mitme kriteeriumi alusel, näiteks: innovaatilisus ja jätkusuutlikkus, ehituskvaliteet, hoone sobivus ümbruse ja kogukonnaga.

Kiikri Residentside peaarhitekt on Eesti Arhitektide Liidu liige ja Arhitekt11 OÜ partner Illimar Truverk. Ta on varasemalt projekti kohta öelnud, et Kiikri Residentsid esindavad ajatu ja soliidse disaini koolkonda. Tema sõnul oli eesmärk luua silmapaistev lahendus, mis on aktuaalne ja värske omas ajas, kuid samas nauditav ka paari aastakümne möödudes.

Hoone ehitamisel oli peatöövõtja Kiikri Ehitus.

Kiikri elamukvartalis on tänaseks valminud 7 kortermaja ning kaheksas on ehitusjärgus. Viimase kahe kortermaja ehitust planeerib Metro Capital alustada 2020. aasta sügisel.