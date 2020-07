Eesti uut edulugu ehitab taas kaks venda

Maailma silmapaistvaima noore tiitel, mille eestlastest on varem pälvinud peaminister Mart Laar. 2013. aastal ilmunud „Matemaatika õhtuõpik”, mille müügitiraaž jäi alla vaid apteeker Melchiori sarja bestselleri omale. Inglismaa ülikooli lõpetamine kõrgeima hindega, mis erialal üldse nähtud. Doktorikraad Tartu ülikoolist. Üles ehitatud kaks Eesti edulugu: kuus aastat pärast nullist alustamist on Eestil ligi 70 000 e-residenti ja sama ajaga on Starshipi nunnud pakirobotid muudetud üle saja korda targemaks, kui need algul olid.

See on vaheldumisi loetelu vendade Kaspar (32) ja Kristjan (34) Korjuse senistest saavutustest. Vaadates nende vanust, kas pole paha track record? Aga loetelu on nad täiendanud vähemalt samasuguse hooga praeguseni välja ja mitte enam vaheldumisi, vaid koos. Nüüd teevad nad uut idufimat, mille klient on maailma suurim ettevõte Walmart. Justkui lendleva kergusega on vennad saanud investoritelt tegutsemiseks juba neli miljonit eurot.