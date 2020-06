Eesti vägevaima lauludiiva ettevõte teeb noortele kolleegidele silmad ette

Värske, eelmise aasta aruande järgi, olid majandustulemused küll varasemaga võrreldes tagasihoidlikumad, kuid isegi veidi viletsamad näitajad on paremad, kui me tavaliselt lauljate ettevõtete puhul näeme.

Aastal 2018. näitas Anne Veski ja tema abikaasa Benno Beltšikovi ettevõte 230 000-eurose käibe juures 106 438 eurost kasumit. Aasta hiljem olid numbrid vastavalt 164 500 ja 70 000 eurot. Käive kukkus 28,5 ja kasum 34,3 protsenti. Ettevõtte ühele töötajale maksti aasta peale kokku 10 410 eurot.

Üle pika aja said omanikud ettevõttest võtta dividenditulu kokku 20 000 euro eest.

Võimas sooritus ehkki aasta 2020 tuleb esinejatele oluliselt halvem kui 2019. Samas on An & Ben OÜ ka nö rasva kogunud. Likviidset vara on firmal mitmesaja tuhande euro jagu.