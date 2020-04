Eesti väiketootja pakub lootusekiirt: on näha, et viirus liigub samamoodi nagu päike

Põhjalal Brewing AS avas 2018. aasta lõpus uue pruulikoja ja restorani, mis asuvad koos Noblessneri kvartalis. Kui algus oli uues tehases keeruline ja maha tuli kallata ka tohutus koguses õlut (loe siit), siis 2019. aasta oli kokkuvõttes igati positiivne. Nüüd siis tuli pauk, millest peavad toibuma ka nemad. Põhjala äril on kaks poolt. Tootmine ja hulgimüük ning teine on restoran ning pood.

„Restoran on kinni, tuure ei toimu, pood on ka suletud. Käibelangus on seal 95%. Tootmise ja hulgimüügi poolel on veidi parem olukord. Eesti supermarketid müüvad, pudeleid läheb veidi ka välisturgudele. Siin on langus ehk 80% ringis," alustas Parel olukorra kirjeldamist. Õllepruulija toodetest rändas välisturgudele ligi 70 protsenti. Riike, kus Põhjala õlut leida võib on kokku 40 ringis.

„Olukord on igati keeruline. Kõige hullem on see, et see kriis on rahvusvahelise haardega. See on nii laiali, et kõik turud on sellest mõjutatud. Baarid ja restoranid on kinni, mis tähendab, et vaadiõlle müüki ei toimu üldse. Null," ütles Parel.

Samas näeb ta mingeid sulamise märke seal, kus külmumine algas.

„Hiinast on juba kontakti võetud, et kui seal baarid lahti tehakse, siis võiks laos midagi võtta olla. Kriis veereb idast läände. Nüüd hakkab USAl kõige hullem aeg. Eks see mööda läheb. Nagu päike tõuseb idast ja loojub lääne suunal. Loodame täna Aasiale, et seal läheb kergemaks," rääkis Põhjala juht.

Soovib meeskonda säilitada

Enn Parelil on eriti kahju, et nad pidid ära jätma ka 1. ja 2. maile planeeritud väikeõlletootjate festivali. Märtsi keskel oli neile selge, et on vähetõenäoline, et siis saaks inimesi ja tootjaid Kultuurikatlasse kutsuda. Kuidas on aga korraldatud Põhjala töö?

„Peaaegu kõik on kaugtööl. Restorani töötajad ei tee praegu midagi, mõned pakivad veebitellimusi. Pruulimise meeskonnast suur osa on sundpuhkusel. Hoolitseme nende õllede eest, mis tankides valmimas on. Üht-teist oleme pruulinud ka. Soome jaoks tegime näiteks ühe partii. Pudeleid veidi liigub," selgitas Parel. Nad on töötajail ka palka langetanud ja loodavad töötukassa meetme peale. Koondanud nad ei ole, kui välja arvata mõni üksik osalise tööajaga töötanud inimene restorani poolelt. Parel soovib väga meeskonda säilitada, et saaks olukorra normaliseerudes jätkata sealt, kus pooleli jäädi.