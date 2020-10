Eesti vajab peagi kümneid raudteeinsenere, aga väljaõpe on kasin

„Rail Balticu ja sellega seotud objektide arendamise, projekteerimise ja ehitamisega kasvab Eestis tublisti ka raudteealane kompetents. Veeremidepoost, kus hakkavad toimuma rongide ja vagunite hooldus- ja remonditööd, saab kindlasti raudteevaldkonna oskusteabe üks olulisi keskusi Eestis,” ütles Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg septembri keskel, kui kuulutati välja Ülemiste veeremidepoo projekteerimishange. „Oleme projekteerimisülesannet koostades arvestanud, et veeremidepoo hakkab valmides tööd andma 60–120 inimesele,” märkis Grünberg.

Rail Baltic pole ainus, kes võib lähiaastatel vajada märksa rohkem häid raudteespetsialiste. Selle vajadusega seisab silmitsi ka Eesti Raudtee. „Meie jaoks on see teema oluline just selles kontekstis, et meie töötajate keskmine vanus on kõrge, raudteeinseneri alase haridusega töötajad on meil üsna eakad,” selgitas ettevõtte personalijuht Merike Jaamul, miks neile on oluline järelkasvule mõelda.