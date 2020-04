Eesti valitsuse riigiabi kava sai Euroopast rohelise tule

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles, et tänu neile abikavadele saab Eesti suurendada toetust koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtetele.

„Kavade raames antakse laene ja riigipoolseid laenutagatisi, mis katavad 100% riskist summas kuni 800 000 eurot ettevõtte kohta, parandades sel moel veelgi ettevõtete juurdepääsu likviidsusele. Me teeme liikmesriikidega koostööd, tagamaks, et riiklikke toetusmeetmeid saab kooskõlas ELi eeskirjadega rakendada koordineeritult ja tõhusalt," sõnas ta.

Millistest meetmetest käib jutt?

Pärast 30. märtsi 2020, kui Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Eesti kava, teatas Eesti komisjonile kahest täiendavast ajutise raamistiku kohasest riigiabi kavast koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtete toetuseks. Uute kavadega täiendatakse eelnevalt heaks kiidetud kavasid meetmetega, mis kehtestati ja tehti võimalikuks komisjoni poolt 3. aprillil 2020 heakskiidetud muudatustega ajutises raamistikus.

Kaht kõnealust kava rahastatakse eelnevalt heakskiidetud kavade hinnanguliselt 1,75 miljardi euro suurusest eelarvest ja nende sisu on järgmine:

Esimene toetuskava, mida rakendab ja haldab riiklik sihtasutus KredEx: kava on avatud kõigi sektorite ettevõtetele ja selle raames antakse toetust riigigarantiide, laenude ja subsideeritud intressimäärade vormis.

Teine toetuskava, mida rakendab ja haldab Maaelu Edendamise Sihtasutus: selle eesmärk on pakkuda riigigarantiide ja laenude abil likviidsust põllumajanduse, kalanduse ja toiduainete töötlemise sektoris tegutsevatele ettevõtetele, samuti maapiirkondades asuvatele ettevõtetele.

Kavadega soovitakse parandada koroonaviiruse puhangust kõige rängemalt mõjutatud ettevõtete juurdepääsu likviidsusele ja aidata neil nii oma tegevust jätkata, investeeringuid alustada ja tööhõivet säilitada.

Komisjon leidis, et mõlemad Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa üheski vormis antav toetus 100 000 eurot põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtte puhul, 120 000 eurot kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtte puhul ega 800 000 eurot muudes sektorites tegutsevate ettevõtete puhul, nagu on sätestatud ajutises raamistikus.