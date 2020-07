Eesti valmistub Hiina 5G tehnoloogiat piirama sügisest

Piirangute kehtima hakkamine on eelduseks 5G sagedusloakonkursiga edasi liikumiseks.

Mai keskel võttis riigikogu vastu elektroonilise side seaduse muutmise seaduse, mis võimaldab valitsusel riigi julgeoleku tagamiseks määrusega reguleerida, milliseid seadmeid võib Eesti sidevõrgus kasutada. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatav piirangud kehtestav määrus on mittedetailne, kuid selle sisuks on siiski näiteks väljaspool Euroopa Liitu toodetud sideseadmete selgem kontrollimine.

"Kui me loeme kasvõi meie välisluureameti aastaraportit, siis me teame, et näiteks Hiina tehnoloogia on selgelt kõrgema riskiga. See ei ole mingi saladus, et hetkel me räägime konkreetselt Hiinas toodetavast tehnoloogiast, aga see määrus on iseenesest universaalne. Ta ei puuduta ainult Hiina tehnoloogiat, aga üldse kõike seda, mida me oleme sunnitud kõrgema riskiga tehnoloogiaks tulevikus määratlema," ütles riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk.

