Eesti vanahärralt nõutakse olematu laenu eest 45 000 eurot

"On selge, et selliste kelmuste ärahoidmiseks peab ka riik tublisti panustama, et meie vanuritelt nii lihtne ei oleks raha ning kinnisvara välja petta. Ka näiteks selle kaasuse puhul ei olnud politsei nõus kriminaalasja algatama, kuigi meie silmis on koosseis täiesti olemas. Muuseas, sama ettevõtte ja sama esindaja osas on Eesti Õigusbüroo poole ka varem pöördutud, mis viitab juba selgelt süsteemsele tegutsemisele inimestelt raha välja petmise näol," kinnitas ta.

"Minu selge soovitus on - hoidke enda lähedastel silm peal ning olge nende eluga kursis. Seda enam, kui teie lähedane on juba vanem inimene ning kannatab näiteks mõne tervisehäda käes, olgu selleks siis dementsus või midagi muud sarnast, sest just sellised inimesed on kelmidele kerge saak," lisas Morozov.

Ta tõi näite eelmisest aastast, kus õigusbüroo poole pöördus inimene, kes teadmatusest oli enda hooldajale andnud kõik õigused tema varaga toimetada ning täna ongi võimalus, et ta jääb ilma kogu oma maisest varast tänu sellele ühele allkirjale volitusel.