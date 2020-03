Eesti värbamisrakenduses on märgata huvitavaid trende

„MeetFranki andmete põhjal on näha trendi, et paljud värbajad panevad oma töökuulutused pausile. Sellegipoolest on ka ettevõtteid, kus on kõrgendatud vajadus uue talendi järele. Meie eesmärk on aidata tööotsijatel need kuulutused üles leida ning sinna kandideerida," ütleb MeetFranki tegevjuht ning kaasasutaja Kaarel Holm.

Holm lisab, et nende eesmärk on tööotsijatele ning tööpakkujatele toeks olla. Seetõttu pakuvad nad tasuta palkamisperioodi kõigile uutele MeetFrankiga liitunud firmadele kuni kriisiaja lõpuni.

Uus kaugtöö kategooria MeetFrank rakenduses aitab tööotsijatel välja filtreerida kodukontorit võimaldavad tööpakkumised. Ettevõtted saavad kaugtöö võimalusest märku anda töökuulutust üles laadides ühe lisakastikesse linnukese tehes.

Viimase nädala jooksul on uute töökuulutuste arv järsult langenud. Keskmine nädalas lisatavate töökuulutuste arv on MeetFranki platvormil 38% võrra langenud (märts vs veebruar 2020). Aktiivsete töökuulutuste arv on MeetFranki äpis kukkunud 13% võrra. Enamik ettevõtteid on eelistanud kaugtöö võimalusel värbamisega jätkata.

Kohalikel värbamislehekülgedel on märgata sarnast trendi et aktiivsetes töökuulutustes on langus märtsi ja veebruari võrreldes 20-30%.