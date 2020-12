Eesti või vallutab Usbekistani

„Eesti tooted on tihtipeale just ootamatutes riikides menukad. Usbekistani puhul on tegemist loomulikult ka endise Nõukogude Liidu riigiga, kelle silmis on Eesti vaieldamatult heas kirjas olnud alati," sõnas Tere AS juhatuse esimees Ülo Kivine.

Kivise sõnul tuleb eksporti teha just sinna, kuhu on võimalik. „Kesk-Aasias on Eesti tooted kõrgelt hinnatud, sest nende jaoks oleme klišeelikult öeldes lääne brändid. Eksportima peab sinna, kuhu saame, mitte sinna, kuhu teiste arvates peaksime - sinna on reeglina raske saada. Piimatööstuse kaubad on reeglina piirkondlikud ja riknevad kiiresti, kuid teatud sortimendiga on meie ekspordi potentsiaal väga suur," lisas Kivine.